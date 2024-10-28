В России выдавать сертификаты мигрантам смогут только госучреждения из списка

Среди предложений значится признание преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, отягчающим обстоятельством, а также отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, если она осуществляется организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений. Предполагается также усиление наказания за подделку и распространение фальшивых документов, фиктивную регистрацию и постановку мигрантов на учет.

Поправки также касаются возможности внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами для мигрантов и поддельными документами, а также полного запрета для посреднических компаний на участие в приеме экзаменов у иностранцев. Володин сообщил, что депутаты планируют принять законопроекты до середины ноября, чтобы укрепить законодательное регулирование в области противодействия нелегальной миграции, передает «Радиоточка НСН».

