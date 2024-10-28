В России выдавать сертификаты мигрантам смогут только госучреждения из списка
Госдума намерена утвердить поправки, согласно которым выдавать сертификаты о знании русского языка мигрантам смогут только государственные учреждения. Об этом в Telegram-канале Госдумы сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, 29 октября депутаты рассмотрят во втором чтении четыре законопроекта, направленных на ужесточение миграционной политики. Володин отметил, что если поправок будет немного, документы могут быть приняты и в третьем чтении в тот же день.
Среди предложений значится признание преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, отягчающим обстоятельством, а также отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, если она осуществляется организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений. Предполагается также усиление наказания за подделку и распространение фальшивых документов, фиктивную регистрацию и постановку мигрантов на учет.
Поправки также касаются возможности внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами для мигрантов и поддельными документами, а также полного запрета для посреднических компаний на участие в приеме экзаменов у иностранцев. Володин сообщил, что депутаты планируют принять законопроекты до середины ноября, чтобы укрепить законодательное регулирование в области противодействия нелегальной миграции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru