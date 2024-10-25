В Москве экспериментально внедрят электронные удостоверения для мигрантов
Электронные удостоверения для иностранных граждан экспериментально введут в Москве со следующего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в беседе с ТАСС.
«Для мигрантов вводим со следующего года электронный паспорт в рамках эксперимента, на основании федерального закона», — рассказал градоначальник.
В документе будет содержаться вся информация об иностранце: дата приезда, место работы, прописка, регистрация, биометрические данные. Полиция сможет проверить эти сведения во время рейдов с помощью соответствующего считывающего устройства.
Кроме того, Собянин сообщил, что с 2025 года в рамках эксперимента на Московском авиационном узле введут биометрический контроль для прибывающих в Россию иностранцев, в том числе тех, которым не требуется въездная виза в страну.
Ранее в МВД рассказали о решении выдворить из РФ более двух тысяч нелегальных мигрантов по итогам второго этапа операции «Нелегал-2024» в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru