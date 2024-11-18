В России выдали более 1 млн электронных медсвидетельств о рождении
Более миллиона электронных медицинских свидетельств о рождении выдали в роддомах России. Об этом сообщило Минцифры.
«Почти половина семей выбирает в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Таким способом было подтверждено появление на свет уже 1,1 млн детей», — отметили в ведомстве.
Минцифры уточнило, что медсвидетельство получают для оформления свидетельства о рождении ребенка. Благодаря электронной версии документа можно зарегистрировать новорожденного онлайн и воспользоваться рядом услуг до получения бумажного свидетельства в загсе.
По данным ведомства, сервисом «Рождение ребенка» на портале госуслуг воспользовались более 620 тысяч раз за 2,5 года.
Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что Минцифры прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на «Госуслугах».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru