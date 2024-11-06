Правительство РФ: Оформление налогового вычета на «Госуслугах» внедрят в 2025 году

Там указали, что граждане смогут воспользоваться этой возможностью в 2025 году. В настоящее время на портале завершается разработка услуг по получению вычетов за образование, здоровье, спорт, недвижимость, включая вычет за ипотеку.

Ранее стало известно, что россияне смогут получить налоговый вычет за выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

