Правительство РФ: Оформление налогового вычета на «Госуслугах» внедрят в 2025 году

Минцифры России прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале «Госуслуги», сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение питомцев

Там указали, что граждане смогут воспользоваться этой возможностью в 2025 году. В настоящее время на портале завершается разработка услуг по получению вычетов за образование, здоровье, спорт, недвижимость, включая вычет за ипотеку.

Ранее стало известно, что россияне смогут получить налоговый вычет за выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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