В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Уголовная ответственность вводится в России с 27 июля за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации в этой сфере или национальной системе аккредитации.

За это нарушение предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей или другого дохода за период до двух лет. Возможно наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или обязательных работ до 480 часов, отмечает РИА ФАН.

По мнению руководителя экспертного центра «Деловой России» Екатерины Авдеевой, это нововведение может усилить давление на малый и средний бизнес. Она призывала упростить получение аккредитации и лицензии с точки зрения процедур.

