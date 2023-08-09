В России ввели почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ»

Почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ» установил своим указом президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»

Как отмечается в нормативном акте, это было сделано в рамках дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России.

Путин поручил правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.

Ранее Владимир Путин учредил в России орден Гагарина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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