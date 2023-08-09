В России ввели почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ»
9 августа 202315:58
Почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ» установил своим указом президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Как отмечается в нормативном акте, это было сделано в рамках дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России.
Путин поручил правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.
Ранее Владимир Путин учредил в России орден Гагарина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями
- Жертвой нападения акулы в Нью-Йорке оказалась пожилая украинка
- В России ввели почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ»
- Зеленский провел заседание ставки в специальном формате
- Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских
- Воробьев: в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 52 человека
- Следователи исключили версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде
- Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
- Шойгу заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину
- Увеличилось число жертв схода оползня на курорте Шови в Грузии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru