В России введут переходный период для регистрации M2M сим-карт

Минцифры РФ приняло решение ввести переходный период для регистрации M2M сим-карт, которые используются в устройствах для удаленного контроля их работы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

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С 1 июня в силу вступают поправки к закону «О связи», которые призваны регулировать оборот на рынке «серых» сим-карт. Теперь все юридические лица должны будут вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о пользователях сим-карт.

Это также позволит россиянам заключать договоры на оказание услуг связи дистанционно, с помощью портала Госуслуг.


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Фото: pixabay.com
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