В России введут переходный период для регистрации M2M сим-карт

С 1 июня в силу вступают поправки к закону «О связи», которые призваны регулировать оборот на рынке «серых» сим-карт. Теперь все юридические лица должны будут вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о пользователях сим-карт.

Это также позволит россиянам заключать договоры на оказание услуг связи дистанционно, с помощью портала Госуслуг.



