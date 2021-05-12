В России введут переходный период для регистрации M2M сим-карт
Минцифры РФ приняло решение ввести переходный период для регистрации M2M сим-карт, которые используются в устройствах для удаленного контроля их работы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.
С 1 июня в силу вступают поправки к закону «О связи», которые призваны регулировать оборот на рынке «серых» сим-карт. Теперь все юридические лица должны будут вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о пользователях сим-карт.
Это также позволит россиянам заключать договоры на оказание услуг связи дистанционно, с помощью портала Госуслуг.
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