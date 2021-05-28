В России введут новую систему оплаты труда медиков

В Минтруде посчитали, что новая система позволит уравнять зарплаты врачей и избежать неравномерного распределения медработников в разных регионах страны. Однако коэффициенты могут различаться в несколько раз. Если для Москвы он составит 3, то в регионах только 1, рассказал РЕН ТВ.

Проект начнут тестировать с 1 ноября 2021 года в семи регионах России: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе, пишет URA.RU.

