В России введут новую систему оплаты труда медиков
Зарплаты медиков с 2023 года будут рассчитываться по-новому, сообщил «Коммерсантъ». Проект обновленной системы разработал Минтруд.
При начислении зарплаты будут учитывать коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Предполагается, что новые зарплаты будут не меньше прежних, сообщает ФАН.
В Минтруде посчитали, что новая система позволит уравнять зарплаты врачей и избежать неравномерного распределения медработников в разных регионах страны. Однако коэффициенты могут различаться в несколько раз. Если для Москвы он составит 3, то в регионах только 1, рассказал РЕН ТВ.
Проект начнут тестировать с 1 ноября 2021 года в семи регионах России: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе, пишет URA.RU.
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