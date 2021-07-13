В России вступили в силу поправки о записи в школу

В России вступила в силу поправка, которая позволяет родным братьям и сестрам учиться в одной школе независимо от места жительства, сообщила «Парламентская газета».

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Соответствующее нововведение Госдума приняла еще 15 июня 2021 года. По новым правилам, если один ребенок уже учится в школе или детском саде, то его братья и сестры получат приоритетное право при зачислении. Место регистрации теперь не имеет значения.

Закон о зачислении в одну школу братьев и сестер президент России Владимир Путин подписал 2 июля. Поправки также изменят Семейный кодекс РФ. Кроме того, нововведение позволит не доказывать родство между детьми, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости
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