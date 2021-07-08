В российских школах появятся уроки по финансовой грамотности

В российских школах уроки по финансовой грамотности станут обязательными, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующие стандарты разработаны при участии Центрального банка РФ.

Сообщается, что финансовая грамотность будет включена в «окружающий мир» для учеников начальных классов, а с пятого по девятый классы будут изучать дисциплину в рамках обществознания и географии.

Стандарты начнут действовать с 1 сентября 2022 года.

Ранее Минпросвещения РФ включило воспитание патриотизма в стандарты начального и основного общего образования. Новые стандарты будут действовать с 1-го по 9-й класс, начиная с 1 сентября 2022 года. На основе требований ведомства будут разрабатываться и редактироваться учебники и школьные программы.

