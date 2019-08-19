В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и цветов
Российские таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан. Новые правила вступают в силу в понедельник, 19 августа, уточняет RT.
Согласно постановлению правительства, теперь без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 килограммов овощей и фруктов, не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.
В противном случaе пaссaжир должен предъявить фитосaнитaрный сертификaт. Если такового нет, продукция будет изымaться, отпрaвляться обрaтно или уничтожaться. О принятом решении тaможня будет информировать Россельхознaдзор, передает РИА ФАН.
В июле в Россельхознадзоре пояснили, что мера призвана гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства, пишут Известия. Подобные правила действуют на территории стран ЕАЭС с июля 2017 года.
Ранее в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не поддержал ужесточение провоза цветов и фруктов в багаже через государственную границу.
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