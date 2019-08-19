В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и цветов

Российские таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан. Новые правила вступают в силу в понедельник, 19 августа, уточняет RT.

Согласно постановлению правительства, теперь без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 килограммов овощей и фруктов, не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.