Онищенко раскритиковал ограничения на фрукты и овощи в багаже
Бывший главный санитарный врач страны в эфире НСН не поддержал ужесточение провоза цветов и фруктов в багаже через государственную границу.
С 19 августа 2019 года в России изменятся правила провоза определенных видов продукции в багаже через госграницу. Изменения, в частности, коснутся овощей, фруктов и цветов. Теперь без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков. При отсутствии документации продукция будет изъята и уничтожена без возмещения ущерба собственнику. Отмечается, что правила были ужесточены в отношении товаров с высоким фитосанитарным риском. В список, в том числе, попали рождественские елки, ветки хвойных деревьев и букеты цветов.
Однако бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил в эфире НСН, что новые правила не имеют никакого отношения к фитосанитарному надзору.
«Определенное лукавство в этом есть. Честнее было бы просто ввести ограничения. Всегда было нельзя больше двух бутылок водки везти за рубеж или из-за рубежа, а здесь это подается под фитосанитарные нормы. Я дотошно 4,999 килограмм отвешу себе на самых точных весах и провезу, а добавлю еще один грамм и нужно уже соответствующий документ иметь. Конечно, двусмысленность в этом есть, к фитосанитарному надзору никакого отношения это не имеет. Всегда критерием ограничений было наличие на территории неблагополучий, болезней растений, фруктов и так далее», — сказал Геннадий Онищенко.
Тем не менее, ограничения накладывать нужно, подчеркнул бывший главный санитарный врач, но в пределах пяти килограмм.
«Ограничения накладывать нужно, тем более, на сопредельных территориях, потому что овощи возить килограммами из экваториальной части планеты смысла нет, кроме как на личные нужды. Главным критерием является благополучие и соответствующее подтверждение безопасности той или ной продукции в любых количествах. Одна веточка, один апельсин, один мандарин, один банан, но никак не пять килограмм. Это не фитосанитарный надзор, это уже экономика», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, с 2014 года в России действует эмбарго на ввоз продовольствия из стран, которые ввели санкции против Москвы в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации.
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