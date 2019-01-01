Онищенко раскритиковал ограничения на фрукты и овощи в багаже

С 19 августа 2019 года в России изменятся правила провоза определенных видов продукции в багаже через госграницу. Изменения, в частности, коснутся овощей, фруктов и цветов. Теперь без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков. При отсутствии документации продукция будет изъята и уничтожена без возмещения ущерба собственнику. Отмечается, что правила были ужесточены в отношении товаров с высоким фитосанитарным риском. В список, в том числе, попали рождественские елки, ветки хвойных деревьев и букеты цветов.

Однако бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил в эфире НСН, что новые правила не имеют никакого отношения к фитосанитарному надзору.

«Определенное лукавство в этом есть. Честнее было бы просто ввести ограничения. Всегда было нельзя больше двух бутылок водки везти за рубеж или из-за рубежа, а здесь это подается под фитосанитарные нормы. Я дотошно 4,999 килограмм отвешу себе на самых точных весах и провезу, а добавлю еще один грамм и нужно уже соответствующий документ иметь. Конечно, двусмысленность в этом есть, к фитосанитарному надзору никакого отношения это не имеет. Всегда критерием ограничений было наличие на территории неблагополучий, болезней растений, фруктов и так далее», — сказал Геннадий Онищенко.