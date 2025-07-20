В России ВС разрешил не сносить не мешающий гражданам самострой
В России Верховный суд разрешил не сносить самовольные объекты капитального строительства, если они не мешают и не угрожают гражданам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам ВС.
Отмечается, что нарушение, допущенное при возведении строения градостроительных и строительных норм и правил, которое не создает угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушает их права, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самостроя.
По данным источника, суд рассмотрел дело жительницы Краснодарского края, которая получила разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, при этом начала строить трехэтажную гостиницу. После этого администрация ее района обратила на это внимание и подала иск в суд. Позже Верховный суд учел выводы эксперта о соблюдении при строительстве техрегламентов, противопожарных и санитарно-эпидеомиологических норм.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Верховный суд в России разрешил самооборону с ножом при опасности детям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru