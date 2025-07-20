В России ВС разрешил не сносить не мешающий гражданам самострой

В России Верховный суд разрешил не сносить самовольные объекты капитального строительства, если они не мешают и не угрожают гражданам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам ВС.

Отмечается, что нарушение, допущенное при возведении строения градостроительных и строительных норм и правил, которое не создает угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушает их права, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самостроя.