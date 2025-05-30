Россиянам объяснили, как определить натуральность хлеба

По её словам, большое количество E-добавок, спиртов и консервантов говорят о том, что на прилавке находится промышленный продукт с длительным сроком хранением. Об этом также может свидетельствовать длительный срок годности до 30 дней, тогда как у натурального хлеба он составляет два-три дня.

«И обратите внимание на упаковку... Бумажная или сетчатая — значит меньше обработок, больше воздуха, поэтому срок хранения короче», - отметила Лялина.

Она добавила, что увеличить срок хранения натурального хлеба можно за счёт стерильной упаковки - вакуума или модифицированной газовой среды.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении усилить контроль над ценами на хлеб недолгого хранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

