Россиянам объяснили, как определить натуральность хлеба

Чтобы понять, насколько хлеб натуральный, следует изучить его состав. Об этом NEWS.ru заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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По её словам, большое количество E-добавок, спиртов и консервантов говорят о том, что на прилавке находится промышленный продукт с длительным сроком хранением. Об этом также может свидетельствовать длительный срок годности до 30 дней, тогда как у натурального хлеба он составляет два-три дня.

«И обратите внимание на упаковку... Бумажная или сетчатая — значит меньше обработок, больше воздуха, поэтому срок хранения короче», - отметила Лялина.

Она добавила, что увеличить срок хранения натурального хлеба можно за счёт стерильной упаковки - вакуума или модифицированной газовой среды.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении усилить контроль над ценами на хлеб недолгого хранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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