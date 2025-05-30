Россиянам объяснили, как определить натуральность хлеба
Чтобы понять, насколько хлеб натуральный, следует изучить его состав. Об этом NEWS.ru заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
По её словам, большое количество E-добавок, спиртов и консервантов говорят о том, что на прилавке находится промышленный продукт с длительным сроком хранением. Об этом также может свидетельствовать длительный срок годности до 30 дней, тогда как у натурального хлеба он составляет два-три дня.
«И обратите внимание на упаковку... Бумажная или сетчатая — значит меньше обработок, больше воздуха, поэтому срок хранения короче», - отметила Лялина.
Она добавила, что увеличить срок хранения натурального хлеба можно за счёт стерильной упаковки - вакуума или модифицированной газовой среды.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении усилить контроль над ценами на хлеб недолгого хранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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