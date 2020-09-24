В Москве выросла заболеваемость корью и коклюшем

По ее словам, заболеваемость коклюшем выросла в полтора-два раза у детей и взрослых, при этом причина роста у детей – утрата иммунитета.

В марте сообщалось, что число заболевших коклюшем в России увеличилось за год почти на 40% и вплотную приблизилось к 14,5 тысячам человек. По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем подскочила в 2,7 раза. Число заболевших коклюшем растет от года к году, несмотря на то, что от заболевания привито более 95% населения.

Дело в том, что, как выяснилось, уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь рискует заразиться коклюшем. Правда среди детей уровень вакцинации значительно отстаёт - на первом году жизни в 2014-2016 годах было привито менее 50% малышей. Это отрицательно сказывается на статистике по данному заболеванию.

Коклюш - это воздушно-капельная бактериальная инфекция, её наиболее распространённый симптом - приступообразный спазматический кашель.

