В Москве выросла заболеваемость корью и коклюшем
Заболеваемость детей корью в Москве возросла за последние годы в пять с половиной раз, коклюшем – в полтора-два раза, сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" зампредседателя комиссии по образованию и науке общественной палаты столицы Людмила Мясникова.
"Сейчас у нас по сравнению с позапрошлым годом наблюдается повышение заболевания коклюшем, паракоклюшем и корью. Заболеваемость корью возросла в пять с половиной раз", - сказала она.
По ее словам, заболеваемость коклюшем выросла в полтора-два раза у детей и взрослых, при этом причина роста у детей – утрата иммунитета.
В марте сообщалось, что число заболевших коклюшем в России увеличилось за год почти на 40% и вплотную приблизилось к 14,5 тысячам человек. По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем подскочила в 2,7 раза. Число заболевших коклюшем растет от года к году, несмотря на то, что от заболевания привито более 95% населения.
Дело в том, что, как выяснилось, уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь рискует заразиться коклюшем. Правда среди детей уровень вакцинации значительно отстаёт - на первом году жизни в 2014-2016 годах было привито менее 50% малышей. Это отрицательно сказывается на статистике по данному заболеванию.
Коклюш - это воздушно-капельная бактериальная инфекция, её наиболее распространённый симптом - приступообразный спазматический кашель.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- Стали известны сроки появления в продаже китайской вакцины от COVID-19
- В Москве выросла заболеваемость корью и коклюшем
- «Морочит голову». Лавров высказался о позиции ОЗХО по Навальному
- Матч Лиги наций Россия – Турция пройдёт при пустых трибунах
- Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на «удаленку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru