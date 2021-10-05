В России впервые выявили 895 смертей от COVID-19 за сутки
В России подтвердили 895 летальных исходов от коронавируса за сутки, это максимальный показатель за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
При этом, по данным оперштаба, за 24 часа от COVID-19 вылечились 18 568 человек. Под наблюдением медиков остаются 1 349 626 пациентов.
Всего за сутки в стране выявили 25 110 случаев заражения COVID-19. Днем ранее стало известно о 25 781 заболевшем, напоминает RT.
С начала пандемии в РФ подтвердили 7 637 427 случаев коронавируса, 6 759 059 человек выздоровели, 211 696 пациентов скончались.
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7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru