В России впервые выявили 895 смертей от COVID-19 за сутки

В России подтвердили 895 летальных исходов от коронавируса за сутки, это максимальный показатель за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом, по данным оперштаба, за 24 часа от COVID-19 вылечились 18 568 человек. Под наблюдением медиков остаются 1 349 626 пациентов.

Всего за сутки в стране выявили 25 110 случаев заражения COVID-19. Днем ранее стало известно о 25 781 заболевшем, напоминает RT.

С начала пандемии в РФ подтвердили 7 637 427 случаев коронавируса, 6 759 059 человек выздоровели, 211 696 пациентов скончались.

