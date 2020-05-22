В России впервые виртуально защитили диссертацию
Первая в нашей стране защита в удаленном режиме диссертации на соискание степени кандидата наук состоялась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Об этом информирует пресс-служба РАНХиГС. Собственно защита и голосование были организованы на платформе Microsoft Teams с соблюдением всех необходимых требований.
Специального для этого в академии был утвержден регламент проведения заседания диссертационного совета в таком виртуальном варианте посредством аудио- и видеосвязи с участием соискателя и его научного руководителя, передает ТАСС. Это высшее учебное заведение в 2016 году получила разрешение самостоятельно присуждать ученые степени, поэтому там приняты свои правила этой процедуры.
В частности, в РАНХиГС решили отказаться от традиционного принципа формирования диссертационных советов численностью не менее 19 человек. Теперь в них включают 5-7 ученых, которые имеют высокий индекс цитируемости и публикации по профилю защищаемой работы. Кроме того, голосование перестало быть тайным, поэтому в онлайн режиме решения каждого легко подтвердить записью с камеры.
Ранее о планах проводить защиты диссертаций на соискание степени кандидата или доктора наук в удаленном режиме из-за опасности распространения коронавируса заявлял также МГУ имени М. В. Ломоносова. Однако до сих пор о таком опыте не ни в одном из российских вузов не сообщали.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Положительный тест на антитела не исключает заболевание COVID-19
- В Дагестане ликвидированы шесть сторонников ИГИЛ
- СМИ: В авиакатастрофе в Пакистане выжили более 30 человек
- РФ получила от США ноту о намерении выйти из Договора по открытому небу
- В России впервые виртуально защитили диссертацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru