В России впервые виртуально защитили диссертацию

Первая в нашей стране защита в удаленном режиме диссертации на соискание степени кандидата наук состоялась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Об этом информирует пресс-служба РАНХиГС. Собственно защита и голосование были организованы на платформе Microsoft Teams с соблюдением всех необходимых требований.

Специального для этого в академии был утвержден регламент проведения заседания диссертационного совета в таком виртуальном варианте посредством аудио- и видеосвязи с участием соискателя и его научного руководителя, передает ТАСС. Это высшее учебное заведение в 2016 году получила разрешение самостоятельно присуждать ученые степени, поэтому там приняты свои правила этой процедуры.

В частности, в РАНХиГС решили отказаться от традиционного принципа формирования диссертационных советов численностью не менее 19 человек. Теперь в них включают 5-7 ученых, которые имеют высокий индекс цитируемости и публикации по профилю защищаемой работы. Кроме того, голосование перестало быть тайным, поэтому в онлайн режиме решения каждого легко подтвердить записью с камеры.

Ранее о планах проводить защиты диссертаций на соискание степени кандидата или доктора наук в удаленном режиме из-за опасности распространения коронавируса заявлял также МГУ имени М. В. Ломоносова. Однако до сих пор о таком опыте не ни в одном из российских вузов не сообщали.

