В России впервые в искусственных условиях забеременела касатка

Примечательно, что это первый случай беременности касатки в искусственных условиях на территории России. Детеныш может родиться к Новому году. Сейчас Ная не участвует в представлениях, так как ей нужно больше отдыхать.



В океанариуме уже началась подготовка к рождению малыша. Так, специалисты уже заливают специальный бассейн для родов и закупаются заменителем китового молока на случай, если Ная не сможет кормить сама.

В конце августа в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

