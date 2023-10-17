В России впервые в искусственных условиях забеременела касатка

В столичном «Москвариуме» забеременела касатка Ная.

Родившийся в Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза

Примечательно, что это первый случай беременности касатки в искусственных условиях на территории России. Детеныш может родиться к Новому году. Сейчас Ная не участвует в представлениях, так как ей нужно больше отдыхать.

В океанариуме уже началась подготовка к рождению малыша. Так, специалисты уже заливают специальный бассейн для родов и закупаются заменителем китового молока на случай, если Ная не сможет кормить сама.

В конце августа в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ВНИРО//РИА Новости
ТЕГИ:БеременностьКосаткиМосква

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