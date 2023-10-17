В России впервые в искусственных условиях забеременела касатка
В столичном «Москвариуме» забеременела касатка Ная.
Примечательно, что это первый случай беременности касатки в искусственных условиях на территории России. Детеныш может родиться к Новому году. Сейчас Ная не участвует в представлениях, так как ей нужно больше отдыхать.
В океанариуме уже началась подготовка к рождению малыша. Так, специалисты уже заливают специальный бассейн для родов и закупаются заменителем китового молока на случай, если Ная не сможет кормить сама.
В конце августа в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru