Родившийся в Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своём Telegram-канале заявила, что родившийся в конце августа детёныш панды открыл глаза.
По её словам, это произошло на 42-й день после её рождения.
«Наша панда-малышка открыла глазки... Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября», — написала она.
Акулова добавила, что в настоящее время маленькая панда весит два килограмма 134 грамма.
Ранее живущие в Московском зоопарке панды Диндин и Жуи стали родителями, у них родился родился детеныш весом 150 граммов. Это первый в истории детеныш большой панды, родившийся на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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