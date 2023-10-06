Родившийся в Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза

По её словам, это произошло на 42-й день после её рождения.

«Наша панда-малышка открыла глазки... Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября», — написала она.

Акулова добавила, что в настоящее время маленькая панда весит два килограмма 134 грамма.

Ранее живущие в Московском зоопарке панды Диндин и Жуи стали родителями, у них родился родился детеныш весом 150 граммов. Это первый в истории детеныш большой панды, родившийся на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

