В России впервые утвердили ГОСТ для работы торговых автоматов
Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ по продаже товаров и оказанию услуг с применением автоматов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что новый ГОСТ впервые устанавливает требования к продаже и реализации товаров или услуг через автоматы. По словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, стандарт регламентирует общие характеристики к автоматизированной торговле и сервису и сопутствующих процессов, «упорядочивает общие требования, устанавливает термины и определения» для создания единой сферы автоматизированного сервиса.
В новый ГОСТ включены в том числе классификация и характеристики видов автоматов, условия и способы оказания услуг, их информационное обеспечение, требования к размещению устройств, к их операторам, требования безопасности.
Стандарт разработали Роскачество, Союз операторов торговых автоматов и Ассоциация производителей питьевой воды. Он начнет действовать с 1 сентября текущего года.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила НСН, что в нижней палате парламента близится к завершению разработка ГОСТа для детских игрушек.
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