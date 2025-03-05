«Чужие ценности»: Депутат Буцкая анонсировала ГОСТ для детских игрушек
Татьяна Буцкая заявила НСН, что все игрушки будут проходить экспертизу перед тем, как попасть на полки в магазины и детские сады.
В Госдуме близится к завершению разработка ГОСТа для детских игрушек, каждая игрушка должна будет проходить психолого-педагогическую экспертизу, заявила НСН первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая.
Минпросвещения РФ планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. По его словам, на полках магазинов до сих пор есть игрушки, которые формируют ценности, противоречащие «традиционным». Буцкая рассказала, что этот вопрос уже прорабатывается.
«Игрушки должны проходить психолого-педагогическую экспертизу, но больше десяти лет было вопросом, как это сделать. Поэтому опасные игрушки появлялись на наших полках. Мы год назад занялись ГОСТом на проведение подобной экспертизы. В большей степени это затронет игрушки, которые поступают к нам из других стран, они становятся проводниками чуждых нам ценностей. Продавцы, которые видят только деньги и не думают про будущее нашей страны, недовольны, они против ГОСТа. Но правда на нашей стороне, мы должны его принять. Тогда каждая игрушка перед тем, как попадет в магазин, будет оценена с точки зрения возраста ребенка, для которого она предназначена. У каждого возраста будут свои игрушки- с нуля лет, с шести и так далее. Тогда будет понятно, какие игрушки могут быть и в детских садах», - отметила она.
Депутат рассказала, что сегодня в Госдуме будет обсуждаться этот вопрос.
«Сегодня в Госдуме состоится заседание рабочей группы по вопросу разработки законопроекта о психолого-педагогической экспертизе детских игрушек», - добавила Буцкая.
Ранее директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН призвал ввести регулирование оборота «опасных» детских товаров на маркетплейсах.
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