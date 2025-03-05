«Чужие ценности»: Депутат Буцкая анонсировала ГОСТ для детских игрушек

«Игрушки должны проходить психолого-педагогическую экспертизу, но больше десяти лет было вопросом, как это сделать. Поэтому опасные игрушки появлялись на наших полках. Мы год назад занялись ГОСТом на проведение подобной экспертизы. В большей степени это затронет игрушки, которые поступают к нам из других стран, они становятся проводниками чуждых нам ценностей. Продавцы, которые видят только деньги и не думают про будущее нашей страны, недовольны, они против ГОСТа. Но правда на нашей стороне, мы должны его принять. Тогда каждая игрушка перед тем, как попадет в магазин, будет оценена с точки зрения возраста ребенка, для которого она предназначена. У каждого возраста будут свои игрушки- с нуля лет, с шести и так далее. Тогда будет понятно, какие игрушки могут быть и в детских садах», - отметила она.

Депутат рассказала, что сегодня в Госдуме будет обсуждаться этот вопрос.

«Сегодня в Госдуме состоится заседание рабочей группы по вопросу разработки законопроекта о психолого-педагогической экспертизе детских игрушек», - добавила Буцкая.

Ранее директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН призвал ввести регулирование оборота «опасных» детских товаров на маркетплейсах.

