В России впервые с июня выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России подтвердили 17 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Число заболевших оказалось меньше 18 тысяч впервые с 23 июня, напоминает РЕН ТВ.
Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировали в Москве (1162), Московской (758) и Свердловской (516) областях, пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в России зарегистрировали 6 918 965 случаев COVID-19.
При этом за минувшие сутки от коронавируса вылечились 18 624 пациента, общее число выздоровевших составляет 6 181 054 человека.
Согласно данным оперштаба, за 24 часа медики подтвердили 795 смертей от COVID-19. Число летальных исходов с начала пандемии достигло 183 224.
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Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru