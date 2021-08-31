В России впервые с июня выявили менее 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России подтвердили 17 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число заболевших оказалось меньше 18 тысяч впервые с 23 июня, напоминает РЕН ТВ.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировали в Москве (1162), Московской (758) и Свердловской (516) областях, пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в России зарегистрировали 6 918 965 случаев COVID-19.

При этом за минувшие сутки от коронавируса вылечились 18 624 пациента, общее число выздоровевших составляет 6 181 054 человека.

Согласно данным оперштаба, за 24 часа медики подтвердили 795 смертей от COVID-19. Число летальных исходов с начала пандемии достигло 183 224.

