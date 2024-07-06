В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили новую методологию оценки качества образования, впервые в нее включен анализ компетенций учителей в школах. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По словам руководителя федеральной службы, специалисты сформировали пул вопросов для исследования, которые раскрывают профессионализм учителей, их психологическу и методологическую подготовку.

«Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но, если ты... не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же, это педагогический дефицит. Вот в этом плане опыт у Рособрнадзора есть, и мы осенью собираемся как раз апробировать модель, когда мы будем смотреть не только результаты детей, мы будем смотреть результаты учителей», — рассказал Музаев.

Также эксперты будут анализировать инфраструктуру и изучать, как все результаты связаны между собой. Всего в индекс оценки качества войдут 69 показателей по уровню подготовки детей, компетенции учителей, качеству образовательной инфраструктуры. Как отметил Музаев, результаты станут «докладной записочкой для губернатора или главы муниципалитета», так власти поймут, во что необходимо вкладываться.

Ранее Анзор Музаев рассказал, что с 1 сентября текущего года контрольные работы в школах России не должны будут занимать более 10% учебного времени.

