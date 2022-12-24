Путин: Рассчитываю, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме

«Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин поблагодарил руководителей предприятий ОПК и их коллективы за добросовестный труд и «реальный вклад в укрепление обороноспособности, безопасности» страны. Российский лидер пожелал им успехов и поздравил с наступающими новогодними праздниками.

В конце ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ в 2023 году увеличат в 1,5 раза, благодаря чему удастся на 97% обеспечить армию вооружением и техникой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

