Путин: Рассчитываю, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме

Президент Владимир Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в полном объеме. Об этом российский лидер заявил на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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«Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин поблагодарил руководителей предприятий ОПК и их коллективы за добросовестный труд и «реальный вклад в укрепление обороноспособности, безопасности» страны. Российский лидер пожелал им успехов и поздравил с наступающими новогодними праздниками.

В конце ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ в 2023 году увеличат в 1,5 раза, благодаря чему удастся на 97% обеспечить армию вооружением и техникой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ГособоронзаказВладимир Путин
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