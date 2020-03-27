В России впервые остановлен общественный транспорт из-за коронавируса

Весь общественный транспорт впервые остановлен в одном из российских регионов. О беспрецедентном решении, вызванном пандемией коронавируса, объявил глава Карелии Артур Парфенчиков. Продолжит работу только такси, передает ТАСС.

Запрет будет действовать с 29 марта по 4 апреля. Губернатор заверил, что власти обеспечат подвоз тех категорий служащих и сотрудников госструктур, кто будет продолжать трудится в течение предстоящей нерабочей недели к месту службы и обратно. Аналогичные меры по доставке поручено принять и другим компаниям, которые не остановят свою деятельность.

Как подчеркнул Парфенчиков, объясняя такой шаг, общественный транспорт считается одним из главных источников распространения инфекции. Губернатор также сообщил, что за последние 14 дней в Карелию из-за рубежа вернулось около 10 тысяч местных жителей. Многие из них, к сожалению, не перешли в режим самоизоляции. В связи с этим Парфенчиков отнёс Карелию к региону особого риска.

