В России впервые оштрафовали иноагента за недостаточно большой шрифт обязательного уведомления
Блогера из Ярославля Андрея Алексеева (внесен в составленный Минюстом реестр иностранных агентов) оштрафовали из-за размера заглавных букв, используемых для «иноагентского» уведомления в социальной сети «ВКонтакте». Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным прокуратуры Фрунзенского района Ярославля, 1 апреля Алексеев разместил в соцсети видеозапись, не сопроводив ее уведомлением «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ…». Также надзорное ведомство высказало претензии к размеру уведомления у аудиозаписи, размещенной 12 мая: размер шрифта маркировки должен вдвое превышать размер текста сообщения, однако экспертиза показала, что требование не было соблюдено.
Суд признал Андреева виновным в нарушении требований к обязательной маркировке публикаций, созданных иноагентом, и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Блогер попытался обжаловать постановление, однако Андрееву отказали в проведении дополнительной технической экспертизы, решение суда вступило в законную силу.
Эксперты отмечают, что это первый известный случай привлечения иноагента за недостаточный размер шрифта маркировки.
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