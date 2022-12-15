В России впервые оштрафовали иноагента за недостаточно большой шрифт обязательного уведомления

По данным прокуратуры Фрунзенского района Ярославля, 1 апреля Алексеев разместил в соцсети видеозапись, не сопроводив ее уведомлением «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ…». Также надзорное ведомство высказало претензии к размеру уведомления у аудиозаписи, размещенной 12 мая: размер шрифта маркировки должен вдвое превышать размер текста сообщения, однако экспертиза показала, что требование не было соблюдено.

Суд признал Андреева виновным в нарушении требований к обязательной маркировке публикаций, созданных иноагентом, и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Блогер попытался обжаловать постановление, однако Андрееву отказали в проведении дополнительной технической экспертизы, решение суда вступило в законную силу.

Эксперты отмечают, что это первый известный случай привлечения иноагента за недостаточный размер шрифта маркировки.

