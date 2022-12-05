Максим Кац* стал первым оштрафованным по новому закону об обязанностях иноагентов
Хорошевский суд Москвы оштрафовал политического и общественного деятеля Максима Каца (признан в РФ иноагентом) за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости.
За отсутствие в распространяемых материалах маркировки иноагента суд оштрафовал Каца на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Отмечается, что это первое подобное наказание в Москве после вступление в силу соответствующего закона.
Ранее в России начал действовать новый закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иноагентами. Как пишут «Известия», четыре соответствующих реестра объединили в один, а получить статус иноагента можно не только при финансировании из-за рубежа, но и в случае оказания гражданином иной поддержки или влияния.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Максим Кац* стал первым оштрафованным по новому закону об обязанностях иноагентов
- Молдавия засекретит данные об объеме накопленного газа
- Глава МИД Хаависто: Финляндия не просит у НАТО ядерное оружие
- Российские шахматисты смогут выступать под флагом РФ не раньше 2024 года
- Три азербайджанских банка подключились к российскому аналогу SWIFT
- Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедова
- В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
- Решетников анонсировал скорый запуск прямых рейсов между Россией и Мьянмой
- Тело Цзян Цзэминя кремировали в Пекине
- Шольц: Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru