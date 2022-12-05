Максим Кац* стал первым оштрафованным по новому закону об обязанностях иноагентов

За отсутствие в распространяемых материалах маркировки иноагента суд оштрафовал Каца на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отмечается, что это первое подобное наказание в Москве после вступление в силу соответствующего закона.

Ранее в России начал действовать новый закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иноагентами. Как пишут «Известия», четыре соответствующих реестра объединили в один, а получить статус иноагента можно не только при финансировании из-за рубежа, но и в случае оказания гражданином иной поддержки или влияния.

