В России возобновили продажи обновленного Subaru Forester
Обновленный кроссовер Subaru Forester вернулся на российский рынок, пишут «Автоновости дня».
Известно, что выпущенный экземпляр существенно превосходит предшественника, однако это отразится на цене – 3,7 миллиона рублей. Еще летом аналогичную модель можно было приобрести за 3,47 миллиона рублей.
Производитель установил в обновленную версию кроссовера 2-литровый двигатель, который имеет мощность около 150 л.с. Интерьер салона отличается качественной кожей на креслах, мультимедийными экранами и улучшенным климат-контролем.
Ранее три автомобильных завода возобновили работу в России после корпоративного отпуска, напоминает RT.
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