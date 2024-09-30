В России возобновили продажи обновленного Subaru Forester

Известно, что выпущенный экземпляр существенно превосходит предшественника, однако это отразится на цене – 3,7 миллиона рублей. Еще летом аналогичную модель можно было приобрести за 3,47 миллиона рублей.

Производитель установил в обновленную версию кроссовера 2-литровый двигатель, который имеет мощность около 150 л.с. Интерьер салона отличается качественной кожей на креслах, мультимедийными экранами и улучшенным климат-контролем.

Ранее три автомобильных завода возобновили работу в России после корпоративного отпуска, напоминает RT.

