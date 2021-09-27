В России вновь зарегистрировали более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России подтвердили 22 236 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне стало известно о 22 498 заболевших, напоминает RT.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 7 443 149 случаев заболевания.
При этом за последние 24 часа от коронавируса вылечились 13 513 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 618 117.
В минувшие сутки медики зарегистрировали 779 смертей от COVID-19. Всего за время пандемии в России зарегистрировали 204 679 летальных исходов.
Лидерами по суточному приросту новых случаев коронавируса остаются Москва (3387), Санкт-Петербург (1527), Московская область (1330), сообщает «Свободная пресса».
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Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
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