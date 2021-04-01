В России вновь зафиксировали более 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России зарегистрировали 9 169 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране было выявлено 8275 заболевших, напоминает RT.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зафиксировали 4 554 264 случая заражения COVID-19.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки от инфекции вылечились 10 247 человек, общее число выздоровевших россиян достигло 4 176 419. Под наблюдением медиков остаются 491 120 граждан.

В последние 24 часа подтверждено 383 смерти от коронавируса. Число летальных исходов с начала пандемии COVID-19 составило 99 233.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве (2151), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (560), отмечает «Свободная пресса».

