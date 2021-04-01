В России вновь зафиксировали более 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России зарегистрировали 9 169 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране было выявлено 8275 заболевших, напоминает RT.
Всего с начала пандемии коронавируса в России зафиксировали 4 554 264 случая заражения COVID-19.
Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки от инфекции вылечились 10 247 человек, общее число выздоровевших россиян достигло 4 176 419. Под наблюдением медиков остаются 491 120 граждан.
В последние 24 часа подтверждено 383 смерти от коронавируса. Число летальных исходов с начала пандемии COVID-19 составило 99 233.
Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве (2151), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (560), отмечает «Свободная пресса».
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Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru