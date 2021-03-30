В России вновь ограничили число городов, из которых можно улететь в Турцию

По данным источника агентства в правительстве, решение было принято при помощи оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе к авиаперелетам присоединились еще 13 городов по всей территории России, включая Сочи, Барнаул, Воронеж и многие другие.

В телеграмме, которую ведомство направило перевозчикам, указано, что аэропорты могут принимать и отправлять воздушные суда во все страны, с которыми возобновлено авиасообщение, за исключением Великобритании и Турции. РБК уточняет данную информацию в Росавиации.

