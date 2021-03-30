В России вновь ограничили число городов, из которых можно улететь в Турцию

Федеральное агентство воздушного транспорта наложило ограничения на число городов, которые могут возобновить авиасообщение с Турцией с 1 апреля. Об этом сообщает РБК.

Неофициальная третья волна COVID

По данным источника агентства в правительстве, решение было принято при помощи оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе к авиаперелетам присоединились еще 13 городов по всей территории России, включая Сочи, Барнаул, Воронеж и многие другие.

В телеграмме, которую ведомство направило перевозчикам, указано, что аэропорты могут принимать и отправлять воздушные суда во все страны, с которыми возобновлено авиасообщение, за исключением Великобритании и Турции. РБК уточняет данную информацию в Росавиации.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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