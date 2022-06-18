В России внедрили систему «Паутина» для розыска угнанных машин

Система «Паутина» для розыска похищенных автомобилей и участников дорожного движения, которые скрылись с мест ДТП, внедрена в 60 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету МВД «Щит и меч».

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«В единой базе аккумулируются данные о перемещениях по стране абсолютно всех транспортных средств. Информация обрабатывается и хранится согласно регламентам», — отмечается в материале.

«Паутина» интегрирована с порталом госуслуг, «Почтой России», органами федерального казначейства и проводит администрирование правонарушения в автоматическом режиме. Нарушители могут получать постановления в электронном или бумажном виде.

Сейчас в субъектах РФ монтируется оборудование, специальное программное обеспечение переключается на новый сервер. Работа продолжится до конца текущего года.

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