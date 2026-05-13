В России в розыск объявили экс-министра обороны Великобритании Уоллеса
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес был объявлен в России в розыск. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на базу розыска МВД России, в которой говорится, что Уоллес разыскивается по статье УК РФ, но не уточняется, по какой именно.
Уоллес занял пост главы британского Минобороны в июле 2019 года. В августе 2023 года он ушёл в отставку. Призывал сделать Крым непригодным для жизни, а также нарастить поставки Украине дальнобойного оружия.
В России бывшего премьера Украины Арсения Яценюка переобъявили в розыск по уголовной статье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
