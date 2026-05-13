СМИ: Бывший замглавы Минприроды Буцаев объявлен в розыск
13 мая 202606:01
Денис Постольский
Ушедший в отставку в апреле 2026 года заместитель главы Минприроды Денис Буцаев объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса, сообщает «Коммерсант».
По данным газеты, его карточка появилась в базе данных МВД России. По какой именно статье разыскивается экс-заместитель министра, не уточняется.
Ранее стало известно, что Буцаев, отвечавший за экологию в правительстве, срочно уехал из страны. Ранее он был руководителем Российского экологического оператора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
