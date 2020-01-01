В России в новогодних гуляниях участвовали 6,5 млн человек

1 января 202015:30

На Новый год в праздничных гуляниях приняли участие около 6,5 млн человек. Правонарушений не зафиксировано, сообщает МВД России.

«Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тыс. праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — цитирует официальное сообщение ведомства RT.

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В новогоднюю ночь на дежурство вышли 67,4 тыс. полицейских. Также для обеспечения порядка были привлечены росгвардейцы, дружинники и представители частных охранных предприятий.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости Илья Питалев
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