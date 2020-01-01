В России в новогодних гуляниях участвовали 6,5 млн человек

На Новый год в праздничных гуляниях приняли участие около 6,5 млн человек. Правонарушений не зафиксировано, сообщает МВД России.

«Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тыс. праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — цитирует официальное сообщение ведомства RT.