Роспотребнадзор: В Москве превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ
О превышении эпидемического порога в Москве по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Российская газета».
По данным ведомства, в настоящее время в столице в целом сезонный эпидпорог по этой группе заболеваний превышен на 23,7%.
Наибольший прирост инфицированных зафиксирован среди детей младшего и среднего школьного возраста от 7 до 14 лет. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора регистрируют и рост числа заболевших ротавирусом.
Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 20% за неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москвичей предупредили о второй фазе активности клещей
- Роспотребнадзор: В Москве превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ
- Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV VMA
- Минобороны: Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже
- СМИ: В Эстонии намерены повысить плату за ожидание у КПП на границе с РФ
- «Дерзкий и проверенный!»: Арбенина объявила о новом стадионнике на «Спартаке»
- Еще в 11 областях Украины ввели отключения электроэнергии
- ЦБ вводит обращение цифрового рубля с июля 2025 года
- ФСБ пресекла подготовку теракта в Севастополе
- СМИ: Клаву Коку, Бьянку и JONY потребовали признать иноагентами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru