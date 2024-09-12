Роспотребнадзор: В Москве превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ

По данным ведомства, в настоящее время в столице в целом сезонный эпидпорог по этой группе заболеваний превышен на 23,7%.

Наибольший прирост инфицированных зафиксирован среди детей младшего и среднего школьного возраста от 7 до 14 лет. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора регистрируют и рост числа заболевших ротавирусом.

Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 20% за неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

