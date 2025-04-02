В России в 2024 году запретили работу и ограничили доступ к 81 иностранному СМИ
В России в 2024 году запретили работу и ограничили доступ к 81 иностранному СМИ. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, он указал, что соответствующие решения были приняты «в качестве ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ».
Также генпрокурор добавил, что за прошлый год в России были признаны нежелательными были признаны 71 иностранная организация, запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.
Ранее Краснов заявил, что МВД допустило «значительные упущения» в вопросах миграционного контроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru