В России в 2024 году запретили работу и ограничили доступ к 81 иностранному СМИ

В России в 2024 году запретили работу и ограничили доступ к 81 иностранному СМИ. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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Выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, он указал, что соответствующие решения были приняты «в качестве ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ».

Также генпрокурор добавил, что за прошлый год в России были признаны нежелательными были признаны 71 иностранная организация, запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.

Ранее Краснов заявил, что МВД допустило «значительные упущения» в вопросах миграционного контроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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