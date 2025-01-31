В России в 2024 году выросло число операций через СБП
В 2024 году в России было совершено более чем 13,4 млрд транзакций через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает пресс-слудба Центробанка РФ.
По данным регулятора, их общая сумма составила 69,5 трлн рублей.
«Количество и объём операций, совершённых через СБП в 2024 году, увеличились в два раза по сравнению с предыдущим годом», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в киде кешбэка и других выплат, например, от страховых компаний, граждане получили от юрлиц более 200 млн переводов на общую сумму, превышающую трлн рублей.
Ранее в Центробанке заявили, что 75% россиян предпочитают безналичный расчёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru