В России в 2024 году выросло число операций через СБП

По данным регулятора, их общая сумма составила 69,5 трлн рублей.

«Количество и объём операций, совершённых через СБП в 2024 году, увеличились в два раза по сравнению с предыдущим годом», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в киде кешбэка и других выплат, например, от страховых компаний, граждане получили от юрлиц более 200 млн переводов на общую сумму, превышающую трлн рублей.

Ранее в Центробанке заявили, что 75% россиян предпочитают безналичный расчёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».