Собянин: Оплата по СБП стала доступна во всех кассах метрополитена

Собянин также сообщил, что СБП можно использовать для оплаты в кассах и автоматах метро, а также на турникетах метро, МЦК, речном транспорте и на валидаторах наземного транспорта. Для оплаты в кассе нужно запросить QR-код, а в автомате выбрать соответствующую опцию. Система начала действовать с 2022 года, и теперь её можно использовать повсеместно.

СБП была создана Банком России. Система стала популярным способом оплаты и доступна в московском транспорте с 2022 года. Теперь система функционирует во всех кассах и 1,7 тыс. автоматах метро, а также на различных транспортных средствах.

С 1 сентября запускается акция с кешбэком 10% при покупке транспортных карт и пополнении билетов через СБП. Максимальная сумма возврата — 2600 руб. в месяц на одного пользователя до конца 2024 года. Также при оплате проезда через СБП пассажиры будут получать 15 руб. за каждую поездку, что снижает стоимость поездки до 49 руб., передает «Радиоточка НСН».