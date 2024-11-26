«Ценовые качели»: Фермеры попросили зафиксировать цены на картофель для магазинов
Фермеры объяснили рост цен на картофель отсутствием предсказуемости, «сил и мотивации», предложив прояснить условия продажи овощей торговым сетям. Торговцы же уверяют, что и так тормозят цены изо всех сил.
Для снижения цен на картофель на полках магазинов необходимо ввести фиксированную минимальную цену его закупки, заявила руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу просят проверить обоснованность ценообразования стоимости картофеля в торговых сетях. С такой просьбой обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Он отметил, что, по данным Росстата с начала года цена на картофель выросла на 74%, при этом в РФ сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Губина назвала способы снижения цен на этот овощ и напомнила о причинах роста стоимости.
«С торговыми сетями, к сожалению, история непредсказуемая. Поэтому мы как Картофельный Союз выступаем за усиление агроконтракта с торговыми сетями, за фиксацию минимальной цены закупки или средней цены контракта. Все эти условия позволят фермерам выращивать больше продукции, качественной продукции, соответствующей требованиям торговых сетей. И, соответственно, избегать ценовых качелей. Мы отгружаем по справедливым ценам для фермеров, которые учитывают их выросшие затраты, какую-то минимальную маржинальность. А что происходит с картофелем дальше, когда он выезжает за пределы складов, это уже к покупателям», - сказала Губина.
Она отметила, что закупочные цены на картофель в 2024 году выросли в сравнении с прошлым годом на фоне низкой базы, вызванной рекордным прошлогодним урожаем.
«В прошлом году мы получили рекордный урожай, это сказалось на цене. Цена картофеля была даже ниже себестоимости в некоторых периодах. В связи с этим в этом году мы получили среднестатистический урожай, 7,2 млн тонн картофеля. В прошлом году было 8,6 млн тонн. И этот урожай, он вроде как бы среднестатистический... Однако два года низкой цены уронили маржинальность фермеров, у них не хватило сил и мотивации, чтобы увеличивать площади или сохранять их, поэтому некоторые сократили. Потом сложные погодные условия сказались на качестве продукции. И третий фактор – все больше становится картофеля, предназначенного на переработку, потому что фермерам удобнее работать с переработчиками, которые предоставляют более понятные условия по работе. Это периоды отгрузки, цены и прочее», - указала собеседница НСН.
В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в беседе с НСН отметил, что самый дешевый картофель сегодня можно купить за 22 рубля за килограмм.
«Торговля не может полностью демпфировать рост закупочных цен и вынуждена частично транслировать его в изменения цены на полке. При этом розничные цены на картофель в крупных торговых сетях растут медленнее закупочных благодаря политике сдерживания цен со стороны ретейлеров. Торговые сети – члены АКОРТ реализуют самые доступные позиции картофеля по розничным ценам ниже закупочных на 0,5-2%, а также растягивают подорожание во времени. В среднем по стране во всех форматах торговли картофель стоит 52,5 рубля (по данным Росстата на 18 ноября), у федеральных ретейлеров картофель «первой цены» стоит более, чем на 20% дешевле, а самую дешевую картошку можно купить за 22 рубля за килограмм», - указал он.
Караваев также рассказал, что в магазинах преобладает отечественный картофель, небольшая доля приходится на Белоруссию и Азербайджан. Также одним из ключевых поставщиков является Египет.
«Сейчас на полках магазинов преобладает российский картофель, небольшая доля – в пределах 1-2% от ассортимента – приходится на картошку из Белоруссии и Азербайджана. Доля импортного картофеля обычно растет ближе к концу зимы, когда запасы отечественного урожая начинают сокращаться. В низкий сезон доля импортного картофеля на полках не превышает 25-30%. Помимо Азербайджана и Белоруссии одним из ключевых поставщиков импортного картофеля является Египет», - добавил он.
Ранее, в начале ноября, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен на продовольственном рынке РФ. Он указал, что агропромышленный комплекс обеспечивает граждан всем необходимым, но сегодня требуется предпринимать шаги по сдерживанию инфляции, передает «Радиоточка НСН».
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