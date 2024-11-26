«Ценовые качели»: Фермеры попросили зафиксировать цены на картофель для магазинов

Для снижения цен на картофель на полках магазинов необходимо ввести фиксированную минимальную цену его закупки, заявила руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу просят проверить обоснованность ценообразования стоимости картофеля в торговых сетях. С такой просьбой обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Он отметил, что, по данным Росстата с начала года цена на картофель выросла на 74%, при этом в РФ сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Губина назвала способы снижения цен на этот овощ и напомнила о причинах роста стоимости.