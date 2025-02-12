В России в 2024 году при пожарах погибли 7,5 тысячи человек

Более 340 тысяч техногенных пожаров произошло в России в 2024 году. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, пишет РИА Новости.

«В минувшем году зафиксировано свыше 347 тысяч техногенных пожаров, на которых погибло более 7 тысяч человек», — отметил министр.

Уточняется, что число погибших составило 7551. За последние три года количество пожаров и жертв снизилось на 11%. При этом Куренков указал на рост числа погибших детей в результате ЧП. По словам главы МЧС, ведомство вместе с субъектами и общественными организациями будет усиливать работу по снижению «печальной статистики».

Между тем в Москве мэр города Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы столицы.

