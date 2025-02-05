Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы города, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Отмечается, что заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на заседании президиума правительства столицы выступил с докладом об обеспечении пожарной безопасности, а также безопасности на водных объектах.

«По итогам обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию в этой сфере», – указано в сообщении.

В составе пожарно-спасательного гарнизона в городе работают почти 18 тысяч человек. В него входят пожарно-спасательные части и отдельные посты главного столичного управления МЧС, подразделения Федеральной противопожарной службы спецуправлений министерства, спасательные и воинские формирования ведомства центрального подчинения, пожарно-спасательные отряды ГКУ «Пожарно-спасательный центр», подразделения ведомственной, добровольной, частной пожарной охраны и аварийно-спасательные формирования служб жизнеобеспечения столицы. Также работает сводная мобильная группировка из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства.

С 2010 года в Москве число пожаров сократилось более чем на 80%, количество происшествий на воде снизилось на 64%. Среднее время прибытия спасателей и пожарных на место ЧП — менее семи минут, это один из лучших показателей среди крупнейших мировых мегаполисов. Время ожидания ответа оператора «Системы-112» снизилось более чем в 12 раз.

Высоких результатов удалось добиться благодаря модернизации противопожарной службы и службы спасения на водах. В Москве создают новые пожарно-спасательные подразделения с современной техникой и оборудованием, ведут цифровизацию и автоматизацию приема и обработки данных о происшествиях, проводят регулярные тренировки и учения сотрудников. С 2011 года для столичного гарнизона построили и отремонтировали свыше 50 пожарных депо, для спасателей закупили более 700 единиц техники, свыше 150 тысяч единиц вооружения и оборудования.

Кроме того, с 2023 года Москва заключает соглашения по авиамониторингу природных пожаров в столичном регионе и соседних субъектах с помощью воздушных судов ООО «Авиакомпания "Волга-Днепр"». За 30 апреля-30 сентября прошлого года было выполнено 1121 авиапатрулирование, специалисты выявили 834 очага возгорания.

