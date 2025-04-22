В России в 2024 году погасили задолженности по зарплате в 14 млрд рублей
Благодаря инспекторам труда в 2024 году в России были восстановлены трудовые права более чем 367 тысяч работников. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков.
Выступая на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР), он указал, что также была погашена задолженность по зарплате на сумму 14 млрд рублей.
о его словам, по итогам прошлого года было выявлено снижение числа нарушений на предприятиях угольной отрасли со стороны работодателей на 51%, нарушения в части выплаты зарплаты выявлены только на двух предприятиях.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что россияне не должны думать только о карьере и зарплате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два поселка эвакуируют после взрыва во Владимирской области
- «Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией
- Пятеро мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ
- В России в 2024 году погасили задолженности по зарплате в 14 млрд рублей
- Россия и Оман договорились о безвизовом режиме
- Во Владимирской области прогремел взрыв
- Ушаков анонсировал очередной визит Уиткоффа в Москву
- «Сбербанк» подготовил рекордные дивиденды для акционеров
- Главред «Новой газеты. Европа» Мартынов заочно получил шесть лет колонии
- Россиян предупредили об опасности устаревшего приложения «Сбербанк Онлайн»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru