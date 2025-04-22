В России в 2024 году погасили задолженности по зарплате в 14 млрд рублей

Благодаря инспекторам труда в 2024 году в России были восстановлены трудовые права более чем 367 тысяч работников. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков.

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Выступая на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР), он указал, что также была погашена задолженность по зарплате на сумму 14 млрд рублей.

о его словам, по итогам прошлого года было выявлено снижение числа нарушений на предприятиях угольной отрасли со стороны работодателей на 51%, нарушения в части выплаты зарплаты выявлены только на двух предприятиях.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что россияне не должны думать только о карьере и зарплате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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