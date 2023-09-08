В России в 2023 году зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров

В 2023 году в России произошло более 11 тысяч природных пожаров, заявил глава МЧС Александр Куренков. Его слова приводит РИА Новости.

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Он добавил, что спасатели все чаще фиксируют возгорания в Арктической зоне.

Ежегодно на Дальнем Востоке и юге страны также случаются паводки, отметил Куренков. В августе и сентябре из-за тайфунов в зоне затопления оказался 71 населенный пункт, сотрудники МЧС были вынуждены эвакуировать более 4,5 тысяч человек.

Ранее в Белоруссии запретили ездить в лес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыРоссия

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