В России в 2023 году зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров

Он добавил, что спасатели все чаще фиксируют возгорания в Арктической зоне.

Ежегодно на Дальнем Востоке и юге страны также случаются паводки, отметил Куренков. В августе и сентябре из-за тайфунов в зоне затопления оказался 71 населенный пункт, сотрудники МЧС были вынуждены эвакуировать более 4,5 тысяч человек.

Ранее в Белоруссии запретили ездить в лес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

