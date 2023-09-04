Эрдоган выразил благодарность россиянам за помощь в ликвидации лесных пожаров
4 сентября 202313:47
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил россиян и руководство России за помощь в ликвидации лесных пожаров в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Также Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились контактировать на различных уровнях в дальнейшем, в частности, в контексте подготовки предполагаемой встречи двух глав государств.
Ранее Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru