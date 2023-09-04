Эрдоган выразил благодарность россиянам за помощь в ликвидации лесных пожаров

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил россиян и руководство России за помощь в ликвидации лесных пожаров в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине

Также Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились контактировать на различных уровнях в дальнейшем, в частности, в контексте подготовки предполагаемой встречи двух глав государств.

Ранее Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияТурцияЛесные ПожарыРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры