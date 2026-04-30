В России ужесточили требования к вейпам и жидкостям для них

Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, усиливающие требования к характеристикам, продаже и оформлению электронных сигарет и вейпов. Обновленный стандарт разработан при участии комитета Госдумы по молодежной политике.

Документ вводит ограничения на объем продукции: картриджи — до двух миллилитров, одноразовые устройства — до 10 миллилитров, флаконы для заправки — до 30 миллилитров. Срок годности жидкости установлен не более 2 лет, а дополнительные функции устройств, включая игры и мультимедиа, запрещены.