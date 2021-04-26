Урожай весенних грибов в Подмосковье ожидается уже в начале мая

Любителям – грибникам рекомендует отправиться на тихую охоту в Московской области уже в начале мая. Уже сейчас в лесах, особенно на юге Подмосковья, можно набрать сморчков и строчков.

Правда, от сбора последних пока лучше воздержаться, советует ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков. Дело в том, что строчки содержат токсин гиромитрин, который в некоторых количествах остаётся даже при вымачивании и правильной готовке.

Поэтому, пока следует ограничиться сбором сморчков и сморчковых шапочек, посоветовал в эфире «Радио 1» специалист. По его словам, в Подмосковье водятся и такие съедобные виды весенних грибов, как серно-жёлтый трутовик, но это уже совсем экзотика.

Что касается сморчков, то искать их лучше всего там, где более лёгкие почвы – не на суглинках и глине, а, например, на песке. Обычно сморчки предпочитают те места, где с деревьями произошли какие-либо неприятности. Речь идёт о вырубках, гари, территориях, где идёт смена пород – например, березняка на ель и сосну.

