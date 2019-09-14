В России увеличилось число граждан старше 100 лет

Росстат сообщил о росте числа жителей старше 100 лет почти в три раза. Динамика отмечена за десять лет, сообщает ТАСС по данным Росстата.

Если в 2009 году в России проживало всего 7,7 тыс. россиян в возрасте старше 100 лет, то в начале 2019 года таковых стало более 20,5 человек.

Отмечено, что в 2009 году женщин 100+ зарегистрировано 6465 человек, а в 2019 году уже — 14687. В тот же период среди мужчин было 1253-долгожителя, а в настоящее время — 5895 человек, уточнила Газета.ru.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН назвал пропагандой статистику о рекордном числе россиян-долгожителей.



