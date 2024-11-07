В России увеличилось число ДТП с участием пользователей кикшеринга
За девять месяцев 2024 года аварийность с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросла почти в полтора раза, следует из информационно-аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД.
Так, в январе-сентябре произошло 3,89 тысячи ДТП с участием СИМ, что на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего ДТП с участием СИМ произошло в Москве (свыше одной тысячи, 11 погибших). Далее в антирейтинге идут Тюменская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.
Отмечается, что увеличилась и доля аварий с участием прокатных электросамокатов.
Ранее стало известно, что к 2031 году в России могут запретить езду электросамокатов по тротуарам, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru