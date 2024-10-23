«Минус и ледяная корка»: Когда закончится сезон аренды электросамокатов
Сезон арендных электросамокатов завершится, когда и днем, и ночью на улице будет минусовая температура, а на дорогах - корка льда, сказала НСН Ксения Эрдман.
Как только на улице будет стабильно держаться минусовая температура, сезон проката электросамокатов завершится, сказала в эфире НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Замедление скорости движения электросамокатов всего на 5 км/ч привело к сокращению на 48% числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и на 67% — их наездов на пешеходов, следует из данных ЦОДД Москвы. Эрдман отметила, что самым важным фактором для закрытия сезона проката электросамокатов является температура на улице.
«Сезон аренды электросамокатов всегда зависит от погоды. Сейчас и днем, и ночью температура плюсовая. По сути, это единственный важный фактор. Если ночью минусовая температура, при которой образовывается ледяная корка, а днем температура выше нуля, в результате чего лед тает, то операторы на ночь приостанавливают возможность аренды самоката, а днем ее снова возвращают. Получается, когда и днем, и ночью температура будет стабильно ниже нуля, а на дорогах будет лед, тогда сезон арендных самокатов завершится. К сожалению, такое правило не распространяется на частные СИМ и курьерские электровелосипеды», - сказала собеседница НСН.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал обязать самокатчиков приобретать полис ОСАГО.
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